Kean-Como, Fabregas: "Serve qualcosa per fare uno step in più ma non voglio distrazioni"

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L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa rispondendo a domande sul mercato che potrebbe coinvolgere anche Kean

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro l'Udinese rispondendo anche ad alcune domande di calciomercato che potrebbe coinvolgere Moise Kean, da settimane nel mirino proprio del club lariano: "Un difensore forte lo abbiamo preso ed è Chalobah. Non è facile perché di nomi ce ne sono tantissimi anche per quanto riguarda i difensori che si sono dimostrati forti nelle ultime stagioni. Abbiamo anche tanti calciatori in rosa che non sappiamo se verranno ceduti o meno. Non auguro a nessuno perché spesso le cose cambiano.

Dobbiamo anche sistemare le liste per la Serie A e per la Champions ma alla fine siamo tranquilli. Abbiamo il nostro piano e non dobbiamo farci distrarre dall'acquisto di un nuovo attaccante e se arriverà o meno prima dell'Udinese. Adesso ci manca quel plus per fare uno step in più. E' difficile, alcune volte sei più fortunato di altre".