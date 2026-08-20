Dagli inviati Mastantuono: "Avevo tante offerte ma il progetto Fiorentina mi ha convinto più di tutti"

vedi letture

Franco Mastantuono si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina arrivato nelle scorse settimane in prestito dal Real Madrid. Il nuovo numero 30 viola ha spiegato così i motivi per cui ha scelto Firenze tra tutte le destinazioni possibili: "Sono molto contento di essere alla Fiorentina che mi ha messo sotto gli occhi un progetto davvero interessante. La scelta giusta per la mia carriera, sono contento di averla fatta.

L'attaccante ha anche raccontato un retroscena sull'ufficialità del suo acquisto da parte dei viola: "Ho avuto un colloquio con il Real molto cordiale e ho deciso di lasciare Madrid, poi ho avuto tante offerte ma il progetto della Fiorentina mi ha colpito più di tutti e ho deciso una settimana prima dell'annuncio. Mi piacerebbe entrare nella storia di questo club".