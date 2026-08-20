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Gudmundsson prende in giro Kean e Fagioli: "Quand'è il matrimonio?"

Gudmundsson prende in giro Kean e Fagioli: "Quand'è il matrimonio?"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:15News
di Redazione FV

La foto postata su Instagram con Nicolò Fagioli abbracciato a Moise Kean dopo 10 anni passati insieme sui campi di calcio, ha scatenato il sarcasmo di Albert Gudmundsson che ha risposto all'immagine con una battuta: "When is the weeding?" che tradotto suona: "Quand'è il matrimonio?". Sicuramente un clima social lontano dall'isteria del calciomercato e che, in queste ore caldissime soprattutto per l'attaccante italiano, ha regalato un sorriso ai follower del centrocampista viola. 

© foto di pietro.lazzerini