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Il mercato può attendere. Fagioli e Kean sorridono e festeggiano 10 anni "insieme"

Il mercato può attendere. Fagioli e Kean sorridono e festeggiano 10 anni "insieme"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:30News
di Redazione FV

Tramite il proprio profilo social su Instagram, Nicolò Fagioli ha condiviso una foto sorridente al fianco di Moise Kean all'interno del Viola Park per celebrare i 10 anni passati fianco a fianco sui campi di gioco. I due si conoscono dai tempi delle giovanili della Juventus e si sono ritrovati in viola dove hanno proseguito cementando l'amicizia che li lega, appunto, da ben 10 anni. 

I due sono entrambi alle prese con tante voci di mercato, eventuali tensioni che però non sembrano coinvolgere i due, almeno non guardando la foto che li ritrae insieme, abbracciati e sorridenti.  