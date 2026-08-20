Una scritta lunga 18 metri e una statua al Piazzale per i 100 anni della Fiorentina

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Continuano le iniziative legate al Centenario della Fiorentina e - secondo La Nazione - verrà coinvolto in modo importante il Piazzale Michelangelo. Nei prossimi giorni spunterà proprio al piazzale un enorme scritta, ovvero "V100la" alta 18 metri e larga 4,5, impossibile da non notare anche per la posizione visto che occuperà quasi mezza piazza e che sarà collocata lato Belvedere verso l'angolo panoramico che si affaccia sualla città.

Oltre a questa scritta monumentale, è prevista l'installazione anche di una statua i cui dettagli sono top secret ma che dovrebbe raffigurare l'abbraccio di tutte le persone connesse dall'amore per la Fiorentina. L'opera, pagata dal club, sarebbe stata commissionata a un artista di fama internazionale come Marco Modola e dovrebbe essere alta 1,5 metri per 1,2.

Due opere che dovrebbero restare al Piazzale Michelangelo almeno fino al 30 settembre, con successivo spostamento permanente all'interno dello stadio Franchi per quanto riguarda la statua e al Viola Park per quanto riguarda il maxi pannello.