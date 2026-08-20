Calciomercato CSC Flash: attesa per la nuova offerta del Como per Kean. Genoa su Mandragora

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Niuovo appuntamento con la versione "Flash" di Chi si compra? con tutti gli aggiornamenti che riguardano il mercato della Fiorentina:

Si attende una nuova offerta del Como per Kean

Ci sarà una nuova offerta leggermente sotto i 40 milioni di euro. La Fiorentina vuole essere sicura di ottenere una cifra di questo tipo. Il giocatore non preme, ha lasciato carta bianca al club. Quando arriverà l'offerta le parti proveranno a trattare ma non è certo il buon esito della trattativa. La Fiorentina potrebbe poi cautelarsi con Andrea Pinamonti in uscita dal Sassuolo.

La trattativa per Poku

Ernest Poku è in cima alla lista di Paratici. Costa 20 milioni: potrebbe essere preso sia a titolo definitivo sia con un prestito con diritto di riscatto a una cifra leggermente più alta. Le parti stanno trattando per raggiungere l'intesa.

Il punto su Torreira

Ci sono stati contatti per Torreira che spinge per tornare alla Fiorentina. Ma se ne riparlerà solo quando riuscirà a sfoltire il centrocampo.

Il Genoa pensa a Mandragora

Mandragora interessa al Genoa che potrebbe effettuare un'offerta in caso di addio di Frendrup. Anche Grosso però stima il centrocampista che quindi non partirebbe nel caso in cui l'offerta rossoblu dovesse arrivare nelle ultime ore di calciomercato.