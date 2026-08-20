Il ds del Sassuolo su Thorstvedt: "Non abbiamo ricevuto offerte concrete"

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Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, ha trattato i temi di mercato che riguardano anche la Fiorentina ospite al Tg Regionale: "Leggo sia della partenza di Pinamonti sia di quella di Thorstvedt, ma a noi proposte economiche concrete non sono arrivate". Poi ha rincarato la dose sulla punta che ha chiesto recentemente la cessione ai neroverdi: "Se Pinamonti non rimarrà è da vedere". A riportarlo è SassuoloNews.net.