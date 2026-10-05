Under-21, l'Italia sfida la Polonia: le formazioni ufficiali. C'è Ndour dal 1'
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Mancano ormai pochi minuti all'inizio di Italia-Polonia Under 21, le due squadre si giocano l'accesso diretto agli Europei. Gli azzurri dovranno vincere con due gol di scarto per ottenere la qualificazione. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.
ITALIA (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo,Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Faticanti, Ndour; Liberali, Cisse, Koleosho.
A disposizione: Daffara, Calvani, Moruzzi, Lulli, Berti, Lipani, Cherubini, Fini, Camarda.
Allenatore: Silvio Baldini.
POLONIA (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Monka, Ede, Gurgul; Kowalczyk, Kocaba; Urbanski, Mazurek, Pienko; Bak.
A disposizione: Zych, Drachal, Drapinski, Duda, Luberecki, Matysik, Mikolajewski, Oyedele, Zewlakow.
Allenatore: Jerzy Brzeczek.
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