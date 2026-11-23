Vanoli (DAZN): "Chiediamo scusa ai tifosi. Da giovedì andiamo in ritiro"

Paolo Vanoli commenta a DAZN la sconfitta 3-0 della Fiorentina contro il Monza: "Abbiamo fatto un ottimo approccio per i primi 25 minuti, dopo il rigore ci siamo squagliati. Forse anche perché tutti volevano risolverla da soli. Da questa partita dobbiamo capire che ci vuole fame ma anche umiltà, che sennò le partite non si risolvono mai da soli".

Come gestite le fasce?

"Finché siamo stati ordinati nella prima mezzora abbiamo recuperato tanti palloni alti ed eravamo ben messi. Volevamo difendere anche con un'ala mandando Pedro tra le linee. Poi quando c'è qualche episodio o contrasto perso, perdiamo le misure e non sappiamo recuperare la posizione. Abbiamo terzini offensivi e sto avendo tanti problemi con i difensori centrali e anche oggi Viery si è fatto male. Potremmo anche metterci a tre dietro ma non posso farlo. Penso però che siano solo alibi, questa squadra è talentuosa ma deve capire che in Serie A ci sono squadre che hanno più fame".

La sconfitta è un passo indietro? E ci saranno provvedimenti?

"Intanto bisogna chiedere scusa ai tifosi. Bisogna trovare un rimedio e giovedì andremo in ritiro".