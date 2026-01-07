Un ex obiettivo viola va al Paris FC: raggiunge Ikoné e Maxime Lopez

Oggi alle 16:55News
di Redazione FV

Inizia una nuova avventura per Luca Koleosho. L’esterno offensivo, a lungo seguito anche dalla Fiorentina nelle passate sessioni di mercato, lascia l’Espanyol per approdare al Paris FC in Francia. Operazione avvenuta con la formula del prestito, con il cartellino però che resterà di proprietà del Burnley: lo riporta Fabrizio Romano. Koleosho potrà quindi proverà i rilanciarsi in un nuovo contesto, dopo una stagione complicata in Spagna, con solo 5 partite giocate per un totale di 226 minuti.