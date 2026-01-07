Un ex obiettivo viola va al Paris FC: raggiunge Ikoné e Maxime Lopez
Inizia una nuova avventura per Luca Koleosho. L’esterno offensivo, a lungo seguito anche dalla Fiorentina nelle passate sessioni di mercato, lascia l’Espanyol per approdare al Paris FC in Francia. Operazione avvenuta con la formula del prestito, con il cartellino però che resterà di proprietà del Burnley: lo riporta Fabrizio Romano. Koleosho potrà quindi proverà i rilanciarsi in un nuovo contesto, dopo una stagione complicata in Spagna, con solo 5 partite giocate per un totale di 226 minuti.
Pubblicità
News
Il mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi nodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Il mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi no
Copertina
Angelo GiorgettiIl tempo del Paraticismo: forza, scelte dure e fine delle ambiguità. Alzi la voce con i big e sia centrale in un club autorevole, non arrogante. Martinelli in prestito? Finalmente. Lazio incerottata, occasione da non perdere
Mario TeneraniFiorentina, si è aperta una finestra. De Gea para, Fagioli dirige, Kean segna. Dragusin, Dominguez, Brescianini e... un mercato che cambierà la squadra
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Cremonese 1-0, Kean entra e la decide: i viola tornano a vincere
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com