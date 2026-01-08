Bari, ipotesi di scambio con la Carrarese: al San Nicola arriverebbe il viola Distefano

FirenzeViola.it
Redazione FV

In casa Bari sta emergendo l’ipotesi di un’operazione incrociata con la Carrarese. Stando infatti a quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, in edicola oggi, i Galletti e il club toscano starebbero prendendo in considerazione una soluzione che porterebbe Mirko Antonucci, trequartista di proprietà dello Spezia, allo stadio Dei Marmi, mentre Filippo Distefano, attaccante di proprietà della Fiorentina, potrebbe fare il percorso opposto approdando al San Nicola.