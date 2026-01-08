Il 19esimo turno di A si chiude con Milan-Genoa alle 20.45: le formazioni ufficiali
Alle 20.45 a San Siro fischio d'inizio per Milan-Genoa, gara che chiude la diciannovesima giornata di serie A. Con la squadra di De Rossi quartultima a +2 sulla Fiorentina, proprio i viola guarderanno con interesse la gara. Ecco le formazioni scelte dai due tecnuici:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp. Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Fullkrug, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp. Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson, Nuredini. All. Daniele De Rossi.
