Angelozzi conferma: "Il Cagliari interessato sia a Nicolussi Caviglia che a Lovric"

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, nel pre partita contro la Cremonese, ha parlato ai microfoni di Dazn di mercato. Ecco le sue dichiarazioni: "Nicolussi caviglia e Lovric sono due giocatori che stiamo seguendo. Non ci sono solo loro, abbiamo anche altre alternative. Ci serve un centrocampista e stiamo ragionando anche insieme al mister".