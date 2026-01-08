Ratkov si presenta: "La Lazio ha giocato meglio della Fiorentina, ora voglio segnare anch'io"

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Petar Ratkov, dopo aver superato le visite mediche effettuate in mattinata, è ufficialmente un giocatore della Lazio. A renderlo noto è la stessa società biancoceleste che sottolinea di "aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore", proveniente dal Salisburgo. L'attaccante 22enne ha quindi firmato il contratto che lo legherà alla Lazio e ora è pronto a mettersi a disposizione di Sarri per puntare al debutto già dalla prossima trasferta in casa del Verona, in programma domenica 11 gennaio alle ore 18 (ANSA).

Queste le prime parole dell'attaccante serbo sui canali ufficiale del club biancoceleste:

"Le prime sensazioni sono incredibili, sono arrivato in un club veramente importante, uno dei più grandi in Italia. Ci sono grandi giocatori e un grande allenatore, è tutto perfetto. Quando ero piccolo guardavo sempre la Serie A, c’erano i migliori attaccanti del mondo. Sono venuto qui per migliorare il mio gioco, la mia personalità e per segnare tanti gol. Ho visto la partita con la Fiorentina, abbiamo giocato meglio ma non voglio aggiungere altro. Guardavo la partita e mi è piaciuta la nostra fase offensiva, mi immaginavo già nella squadra. Sono un attaccante con fiuto del gol, ho un’ottima finalizzazione e intelligenza tattica. Mi piace giocare la palla e sono bravo di testa, queste sono le mie qualità migliori".