Obiettivi viola, la Roma intensifica i contatti per Dragusin

La Fiorentina ormai oltre un mese fa ha chiesto informazioni sul difensore del Tottenham, Radu Dragusin, operazione ritenuta impossibile anche se l'arrivo di Fabio Paratici a Firenze proprio dagli Spurs potrebbe riaprire la trattativa morta sul nascere. Ma troverà la concorrenza della Roma. Secondo quanto riporta SkySport infatti ci sono contatti in corso e trattativa avviata della Roma sia con l'entourage del difensore e pure con il Tottenham, società appunto proprietaria del suo cartellino.