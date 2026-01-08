Prima offerta del Cagliari per Nicolussi Caviglia, il Venezia rifiuta

Prima offerta del Cagliari per Nicolussi Caviglia, il Venezia rifiuta FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:45News
di Redazione FV

Con l'arrivo di Marco Brescianini alla Fiorentina, si riducono gli spazi per un altro centrocampista italiano, Nicolussi Caviglia, arrivato dal Venezia nell'ultima sessione di mercato con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento del 50% delle presenze. Al momento l'obiettivo non è stato ancora raggiunto e questo rende il classe 2000 di forte interesse per il Venezia.

Il club veneto secondo quanto riportato da triventogoal.it ha ricevuto l'interesse del Cagliari, che ha offerto un prestito oneroso da mezzo milioni con diritto di riscatto fissato intorno ai 4-5 milioni la cui offerta è stato subito rifiutata