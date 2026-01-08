Prima offerta del Cagliari per Nicolussi Caviglia, il Venezia rifiuta
FirenzeViola.it
Con l'arrivo di Marco Brescianini alla Fiorentina, si riducono gli spazi per un altro centrocampista italiano, Nicolussi Caviglia, arrivato dal Venezia nell'ultima sessione di mercato con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento del 50% delle presenze. Al momento l'obiettivo non è stato ancora raggiunto e questo rende il classe 2000 di forte interesse per il Venezia.
Il club veneto secondo quanto riportato da triventogoal.it ha ricevuto l'interesse del Cagliari, che ha offerto un prestito oneroso da mezzo milioni con diritto di riscatto fissato intorno ai 4-5 milioni la cui offerta è stato subito rifiutata.
Pubblicità
News
Un punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paraticidi Luca Calamai
Le più lette
1 Un punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
Copertina
FirenzeViolaIl ritorno di Gosens: all'Olimpico i viola ritrovano la leadership e l'incisività di Robin
Lorenzo Di BenedettoIl mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi no
Angelo GiorgettiIl tempo del Paraticismo: forza, scelte dure e fine delle ambiguità. Alzi la voce con i big e sia centrale in un club autorevole, non arrogante. Martinelli in prestito? Finalmente. Lazio incerottata, occasione da non perdere
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com