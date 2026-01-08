Nicola contro il suo passato, alle 18.30 Cremonese-Cagliari: le formazioni

Alle 18.30 allo stadio "Zini" di Cremona la squadra di Nicola riceve il Cagliari, la scorsa stagione allenato proprio dal tecnico piemontese. Reduce da due sconfitte consecutive i grigiorossi cercano riscatto in casa, consapevoli che un altro passo falso vanifica tutto il vantaggio sulla zona calda della classifica da cui cerca però di uscire anche il Cagliari. Ecco le formazioni ufficiali della gara:

Cremonese: Audero; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Floriani, Payero, Bondo, Jonsen, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola

Cagliari: Caprile; Mina, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Prati, Zappa; Gaetano; Luvumbo, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.