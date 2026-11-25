Verso Udinese-Fiorentina, Longo: "Squadre che faticano a trovare continuità"

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Moreno Longo, allenatore ex Bari e Torino, ha fatto il punto su quella che sarà la lotta salvezza del campionato. Ecco le sue parole: "Venezia, Lecce e Parma e Monza sono gli organici che hanno qualcosa in meno. Poi vediamo che ci sono altre invischiate e il problema lì è nella testa. Quando non sei abituato a stare lì e speravi in in un altro campionato, pensi inconsciamente che ne esci ma poi il tempo passa e rimani lì...Sassuolo, Udinese e Fiorentina faticano a trovare continuità, poi ci sono contestazioni e fatichi ad uscirne fuori e rischi più di altre".