Verso Udinese-Fiorentina, Longo: "Squadre che faticano a trovare continuità"
Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Moreno Longo, allenatore ex Bari e Torino, ha fatto il punto su quella che sarà la lotta salvezza del campionato. Ecco le sue parole: "Venezia, Lecce e Parma e Monza sono gli organici che hanno qualcosa in meno. Poi vediamo che ci sono altre invischiate e il problema lì è nella testa. Quando non sei abituato a stare lì e speravi in in un altro campionato, pensi inconsciamente che ne esci ma poi il tempo passa e rimani lì...Sassuolo, Udinese e Fiorentina faticano a trovare continuità, poi ci sono contestazioni e fatichi ad uscirne fuori e rischi più di altre".
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Caos totale in casa Fiorentina, in un anno non è cambiato nulla. 150 milioni spesi male e squadra senza carattere e leader. Chi pensa che la soluzione a tutto sia il 4-3-3 forse non ha visto 9 partite su 12 di questa stagionedi Lorenzo Di Benedetto
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