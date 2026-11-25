Paratici Jr ancora a segno: un'altra doppietta in Youth League
Lorenzo Paratici, figlio del ds della Fiorentina Fabio, non si ferma più. Dopo la doppietta in campionato a Cesena, l'attaccante figlio d'arte che gioca nella Roma Primavera, ha segnato due gol anche in Youth League. L'avversaria tra l'altro era di tutto rispetto visto che i giallorossi hanno affrontato e battuto il Psg a Parigi (si tratta della League Phase, come per le rispettive prime squadre in Champions). La doppietta di Lorenzo Paratici è arrivata nel primo tempo (11' e 42') mentre per il Psg ha accorciato le distanze Koukaba ad inizio ripresa. In Youth League l'attaccante giallorosso classe 2008 aveva segnato anche una tripletta.
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