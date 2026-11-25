La Rondinella Marzocco ha scelto il nuovo tecnico, il "viola" Marco Cellini

Marco Cellini è il nuovo allenatore della Rondinella Marzocco. Lo ha annunciato il club, che quest'anno gioca in serie D, che proprio ieri aveva interrotto la collaborazione, che durava dal 2024 e culminato appunto con la promozione in D dopo 20 anni, con Stefano Tronconi e il suo vice Vanni Righi. La squadra milita nel girone E (con le toscane e le umbre) ed occupa attualmente il 15esimo posto in classifica. Marco Cellini, fiorentino e tifoso viola, non ha mai vestito la maglia della Fiorentina ed anzi segnò al Franchi da avversario in Fiorentina-Montevarchi 0-1 del 2002 in C2.

Di seguito il comunicato del club fiorentino sull'incarico a Cellini e al suo vice: "La Rondinella Marzocco comunica di aver affidato a Marco Cellini la guida tecnica della Prima Squadra. Il nuovo allenatore biancorosso sarà affiancato da Andrea Cristiano, che entrerà a far parte dello staff tecnico con il ruolo di vice allenatore. Confermati il preparatore atletico Simone Nocentini, il fisioterapista Mirko Russo, l’allenatore dei portieri Damir Ibrahimović.

Per Cellini si tratta di una nuova importante esperienza nel calcio toscano, dopo il percorso di grande soddisfazione vissuto alla guida del Grassina. Arrivato nel 2021, ha iniziato il suo cammino sulla panchina della formazione Juniores, conquistando subito il campionato regionale e ottenendo la promozione alla guida della Prima Squadra nell’ottobre 2022.

Da quel momento ha costruito un percorso di crescita significativo, caratterizzato da risultati importanti, due qualificazioni consecutive ai playoff e, nella stagione 2025/2026, il raggiungimento della finale nazionale per la promozione in Serie D.

Prima di intraprendere la carriera da allenatore, Cellini ha vissuto una lunga esperienza da calciatore professionista, con un percorso tra Serie B e Serie C, vestendo diverse maglie del calcio italiano e maturando una significativa esperienza sui campi di tutta Italia.

Andrea Cristiano vanta una lunga carriera da calciatore professionista con oltre 250 presenze in Serie B e le esperienze con AlbinoLeffe, Ascoli, Empoli, Pro Vercelli e Varese.

La Rondinella Marzocco dà il benvenuto a Marco Cellini e Andrea Cristiano, augurando a entrambi buon lavoro e le migliori fortune alla guida della Prima Squadra biancorossa".