Spalletti e il fantasma di Vlahovic: "Perché mi parlate sempre di lui? Io parlo di caratteristiche"

Non nominategli più l'ex attaccante della Fiorentina e (appunto) della Juventus, ora al Besiktas, Dusan Vlahovic, per carità. Luciano Spalletti perde la pazienza nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League con l’Omonia, sulla richiesta di una prima punta fisica: “Un grido disperato m’è sembrato più il vostro. Si parla sempre della punta. Volete che vi faccia un percorso indietro? Quante volte mi avete domandato di Vlahovic? Se doveva restare oppure no? Quante volte? Anche dopo che è andato via, ma perché non s’è tenuto? Io devo rispondere.

Voi mi mettete davanti quella figura lì, che è una caratteristica. Non è una richiesta di un giocatore. Io ho parlato di punta fisica per evidenziare una caratteristica, non un calciatore. Poi ho voluto riprovare Kolo Muani in quella posizione perché ho bisogno di avere Kolo in quella posizione lì. Avete tirato dentro Woltemade in questo discorso qui”.

E ancora: "Io ho citato soltanto una caratteristica. Perché mi parlate di Vlahovic? Perché probabilmente anche voi dite che ci manca quella qualità lì. Però poi l’andiamo a vedere, vediamo se Ekhator (domani giocherà, ndr) ha quelle qualità lì: Kolo Muani e Woltemade li ho fatti giocare insieme, ma non possono giocare sempre, perché domenica abbiamo una partita fondamentale e qualche cosa devo poter variare”.