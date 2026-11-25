Ezio Rossi contro Grosso&co.: "Certi tecnici restano ad alti livelli nonostante diversi esoneri"

L'allenatore Ezio Rossi si è raccontato in una lunga e interessante intervista a Tuttomercatoweb. Tra i tanti aneddoti e ricordi, il tecnico ha spiegato un post in cui criticava il mondo calcio facendo anche dei nomi: De Zerbi, l'ex Fiorentina Grosso, Giampaolo e Juric.

Due di loro sono stati esonerati, nel frattempo - premette - Sia chiaro che non ce l'ho con loro, ma col sistema calcio. È che faccio fatica a comprendere come alcuni allenatori restino sempre a certi livelli nonostante diversi esoneri o annate andate storte. Per quello che mi riguarda mi è bastato sbagliare a Gallipoli in B per finire in C2 e non risalire più".