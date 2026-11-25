Empoli ultimo, nuovo cambio in panchina: Tonelli e Tavano nello staff

La sconfitta di ieri per 5-0 contro il Benevento e l'ultimo posto in classifica con 9 punti hanno convinto l'Empoli a voltare ancora pagina: via Andreoletti, dentro un nuovo allenatore. In attesa della decisione non semplice, la società - secondo quanto riporta Sky Sport - va sempre di più verso una soluzione con Lorenzo Tonelli, attuale allenatore U17 con cui ha vinto uno scudetto di categoria, nello staff a ricoprire il ruolo di vice, dato che non ha il patentino. Lorenzo Tonelli, fiorentino, è cresciuto nella Settignanese per poi passare all'Empoli dove è stato un apprezzato giocatore ed ora allenatore delle giovanili.

E nello staff, sempre secondo quanto riporta appunto Sky, ci sarà un altrogiocatore che ha giocato nell'Empoli, Francesco "Ciccio" Tavano.