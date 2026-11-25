Champions, l'Inter ospita lo Stoccarda, la Roma in casa del PSG: le formazioni
Alle 21 scenderanno in campo le ultime due italiane impegnate in questo turno di Champions League, ossia Inter e Roma. I nerazzurri sono impegnati sul campo di casa contro lo Stoccarda, mentre i giallorossi scendono sul prato di Parigi contro i Campioni d'Europa del PSG. Due sfide diverse, allo stesso tempo importanti, ecco le formazioni ufficiali:
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Ferran Torres, Mayulu. A disposizione: Chevalier, Bar, Lucas Beraldo, Marquinhos, Dembele, Digne, L. Hernandez, Godts, Dro Fernandez, Zaire-Emery, Boly, Ndjantou. Allenatore: Luis Enrique.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Ndicka, Mancini; Molina, Kone, De Roon, Wesley Franca; Soule, Pisilli; Castro. A disposizione: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Cristante, Malen, Dybala, Balerdi, Lulli, Rodrigo Mora, Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
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INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.
STOCCARDA (3-4-3): Saimen; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Vagnoman, Nartey, Spalt, Mittelstadt; El Khannouss, Demirovic, Fuhrich. Allenatore: Sebastian Hoeness.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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