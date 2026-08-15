Trevisani estasiato dal mercato viola: "La Fiorentina sale al 7° posto in griglia"

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Riccardo Trevisani stila la classifica della Serie A. Il giornalista a Mediaset si è sbilanciato sulla griglia per il prossimo campionato. Ecco le sue previsioni: "Inter e Napoli guidano il campionato. Dietro abbiamo la Juventus che se mette anche il portiere si rinforza ed entra nel roster delle prime 4, insieme al Como che sta facendo molto bene sul mercato, con l'acquisto di calciatori in linea con quello che vuole Fabregas. La Roma la vedo dietro perché avrà la Champions League e ha ancora il buco sull'esterno sinistro, e non riesce a vendere.

In più ha Pellegrini infortunato. Vedo il Milan poi dietro. La Fiorentina sale al settimo posto, sono estasiato dal mercato della Viola e di Fabio Paratici".