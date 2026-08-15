Trevisani estasiato dal mercato viola: "La Fiorentina sale al 7° posto in griglia"
FirenzeViola.it
Riccardo Trevisani stila la classifica della Serie A. Il giornalista a Mediaset si è sbilanciato sulla griglia per il prossimo campionato. Ecco le sue previsioni: "Inter e Napoli guidano il campionato. Dietro abbiamo la Juventus che se mette anche il portiere si rinforza ed entra nel roster delle prime 4, insieme al Como che sta facendo molto bene sul mercato, con l'acquisto di calciatori in linea con quello che vuole Fabregas. La Roma la vedo dietro perché avrà la Champions League e ha ancora il buco sull'esterno sinistro, e non riesce a vendere.
In più ha Pellegrini infortunato. Vedo il Milan poi dietro. La Fiorentina sale al settimo posto, sono estasiato dal mercato della Viola e di Fabio Paratici".
Pubblicità
News
Buona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.di Tommaso Loreto
Le più lette
2 Buona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
Copertina
Luca CalamaiCon il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
Lorenzo Di BenedettoArriva Pellegrino e Piccoli saluta. Non sarà un semplice avvicendamento in attacco: ecco perché. La ciliegina sarà l'esterno. Paratici sta compiendo una rivoluzione impensabile e la Fiorentina deve puntare in alto da subito
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com