FirenzeViola Giuseppe fa rima con Vittorio: l'entusiasmo da 'nuova proprietà' in attesa dei prossimi colpi

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Giuseppe Commisso, nella giornata di ieri, ha ricevuto il primo vero bagno di folla da quando è presidente della Fiorentina. Complice il mercato portato avanti in queste settimane, il figlio del compianto Rocco ha vissuto le sensazioni vissute in precedenza dal padre quando arrivò in Italia da nuovo proprietario del club viola. Sì perché la sensazione avuta ieri al Franchi è stata quella di una squadra con un nuovo proprietario, spinta dal vento del rinnovamento e dei sogni futuri.

I sogni dei tifosi

Prima del match, all'arrivo presso l'ingresso monumentale dello stadio, centinaia di tifosi si sono accalcati per un fugace saluto, un applauso, un grido tra il serio e il faceto. "Portaci lo scudetto" ha urlato qualcuno, "compraci Cristiano Ronaldo" ha scherzato un altro. Tutti però hanno effettivamente accolto Giuseppe Commisso e la madre Catherine con un entusiasmo collettivo che non si vedeva da tempo. E questo è un dato di fatto, al di là dei cambiamenti, delle evoluzioni, dei ricordi del Joseph che fu. La voglia di guardare avanti è troppo forte per tutti e le ultime mosse del presidente sono state praticamente tutte azzeccate.

Giuseppe fa rima con Vittorio

Certo, l'entusiasmo di Ferragosto è effimero come la gioia delle ferie estive. Però sarebbe ingiusto non raccontare di come il clima, dopo la pessima stagione vissuta a un passo dal baratro, sia decisamente diverso. Commisso ha portato con sé quel suo modo di fare "all'americana" con palmi aperti e pollici in alto, ma questo conta poco agli occhi dei tifosi che sono tornati a sognare grazie agli ultimi acquisti. Ha ricordato a tutti il Vittorio della balaustra, ultimo presidente a vincere qualcosa. Tra l'altro. E la sensazione che non sia finita qui, oltre a una vittoria serena seppur contro il Benevento sta facendo il resto. Una nuova luna di miele con la famiglia Commisso, sperando che duri, semplicemente perché vorrebbe dire che i risultati la starebbero accompagnando con successo.