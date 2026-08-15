Atalanta, spunta l'ipotesi Nico Gonzalez: idea last minute per Sarri

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L'Atalanta continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri e, secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, nelle ultime ore è tornato a circolare con insistenza il nome di Nico Gonzalez. L'esterno argentino, 28 anni ex Fiorentina e attualmente di proprietà della Juventus, sarebbe infatti uno dei profili valutati dalla società nerazzurra per aggiungere qualità e alternative al reparto offensivo.

L'Atalanta aveva già preso informazioni per Noa Lang, ma la formula del prestito non sembra convincere il Napoli. Da qui l'ipotesi Gonzalez, un'operazione sicuramente più complessa ma che potrebbe diventare concreta se negli ultimi giorni di mercato si creassero le condizioni. Il giocatore è reduce dall'esperienza in prestito all'Atletico Madrid, dove nella scorsa stagione ha realizzato 5 gol in 24 presenze nella Liga. Un profilo che garantisce esperienza e duttilità, potendo agire in diverse posizioni del fronte offensivo.