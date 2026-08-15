FirenzeViola Valdepenas tra tanti pregi e qualche difetto. Ma i tifosi sono già innamorati

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Valdepenas ha disputato la prima partita ufficiale al Franchi: il pubblico lo ha applaudito ma ha mostrato anche qualche difetto

Victor Valdepenas ieri ha giocato, per intero, la sua prima partita ufficiale con la Fiorentina. Il classe 2006 ha esaltato i quasi 17mila tifosi presenti al Franchi dando grande dimostrazione di qualità col pallone tra i piedi. Giocate di alto livello, coraggiose, che danno l'idea di avere per le mani un vero e proprio predestinato.

I pregi del giovane spagnolo

Le sue scorribande sulla fascia sinistra hanno illuminato soprattutto la prima frazione, quando anche la condizione atletica gli hanno permesso di alzare i giri del motore mettendo spesso in difficoltà gli avversari. Quello che ha colpito di più è la qualità con cui porta la palla in velocità, ma anche il coraggio nell'effettuare determinate giocate in zone nevralgiche del campo. Qualche movenza che ricorda Marcos Alonso, altre che potrebbero ricordare Odriozola. Insomma un mix di caratteristiche che hanno trasmesso ottime sensazioni.

La fase difensiva è ancora da rivedere

Ci sono anche alcune note meno positive, visto che nel primo tempo le due occasioni del Benevento sono arrivate dopo errori commesse proprio dal giovane terzino spagnolo. Ancora in fase difensiva alterna ottimi tackle a difficoltà nel tenere la posizione e l'uomo di riferimento. Grosso lo ha richiamato spesso e lui si è guardato intorno per farsi guidare dai compagni di reparto. Ranieri lo ha applaudito e incoraggiato, anche De Gea ha sfruttato il cooling break per dargli qualche consiglio. Insomma, i limiti possono essere limati, soprattutto grazie a compagni di squadra pronti ad aiutarlo e a un allenatore che coni giovani ha già dimostrato di saperci fare.