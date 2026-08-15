Goretti confessa: "Qualcosa ancora in questa fine mercato può esserci"

Goretti confessa: "Qualcosa ancora in questa fine mercato può esserci"FirenzeViola.it
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Oggi alle 16:20News
di Redazione FV

Intervenuto ieri sera a Mediaset per commentare il momento della Fiorentina, il direttore sportivo Roberto Goretti ha risposto anche ad una domanda su cosa aspettarsi da queste ultime due settimane di mercato: "Continuiamo a lavorare - ha detto Goretti - in uscita e in entrata, rispettando le richieste degli interpreti. La società sarà molto attenta in questi ultimi 15 giorni. C'è sintonia tra Grosso e Paratici e qualcosa può ancora esserci".