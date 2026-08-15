Calciomercato CSC Flash, l'identikit del centrocampista. Fagioli scontento

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Nuovo appuntamento con il "Chi si compra? Flash!": tracciamo l'identikit del nuovo centrocampista. Intanto Fagioli vuole andarsene

Torna l'appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di calciomercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.

Il centrocampista.

La Fiorentina cercherà un nuovo profilo per la mediana. Thorstvedt è in stand by, non c'è ancora l'offerta dei viola al Sassuolo: la sensazione è che Paratici stia cercando un calciatore con caratteristiche più di amministrazione e copertura. Fagioli nel frattempo non è convinto di rimanere, si aspetta un'eventuale offerta da 30 milioni,

Il terzino sinistro.

Serve un terzino che alterni Vadepenas: in lista ci sono Francisco Moura del Porto, e Manuel Lazzari e Nuno Tavares della Lazio. Occhio all'eventuale sorpresa Destiny Udogie del Tottenham ma è complicata per i costi. In tutto questo Fortini e Dodo devono salutare: sul primo c'è il Torino che però deve alzare l'offerta da 5 milioni.

L'esterno offensivo.

La Fiorentina porterà alla corte di Fabio Grosso un nuovo esterno d'attacco. Piacciono sempre Johan Bakayoko del Lipsia e Matteo Cancellieri della Lazio. Ma secondo quanto filtra dal Viola Park la dirigenza medita di chiudere un colpo di più alto profilo per quella zona del campo. Si vedrà nei prossimi giorni.