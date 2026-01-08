Social Tottenham, Romero attacca i dirigenti: "Quando le cose vanno male spariscono"

Cristian Romero, difensore del Tottenham, ha commentato con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram il momento di difficoltà che stanno vivendo gli Spurs, reduci dalla sconfitta per 3-2 contro il Bournemouth e quattordicesimi in classifica in Premier League. Questo il messaggio di scuse, ma anche di accuse verso la dirigenza (di cui fa ancora parte ufficialmente Fabio Paratici), dell'argentino: "Chiedo scusa a tutti i fan, a voi che ci seguite ovunque, che ci siete sempre e continuerete ad esserci. Siamo responsabili, su questo non c'è dubbio. Io sono il primo. Ma continueremo ad affrontarlo e a cercare di ribaltare la situazione, per noi e per il club.

In momenti come questo, dovrebbero essere altre persone a parlare, ma non lo fanno, come accade ormai da diversi anni. Si presentano solo quando le cose vanno bene. Noi resteremo qui, a lavorare, a stare uniti e a dare tutto per ribaltare le cose. Soprattutto in momenti come questo, stare zitti, lavorare di più e andare avanti tutti insieme, fa parte del calcio. Tutti insieme, sarà più facile".