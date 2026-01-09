Intanto la Roma chiude per Raspadori: l'arrivo dell'ex Napoli può liberare Baldanzi

vedi letture

La notte di Jeddah potrebbe aver chiuso non solo il percorso dell’Atletico Madrid in Supercoppa di Spagna, ma anche il capitolo spagnolo dell’avventura di Giacomo Raspadori. Tuttomercatoweb.com scrive che dopo il 2-1 incassato nel derby contro il Real Madrid - che lancia la squadra di Xabi Alonso verso la finale con il Barcellona - in cui è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti, un segnale che sa di addio imminente, l'attaccante azzurro è ormai vicino al ritorno in Italia. La Roma lo aspetta, e l’operazione è entrata nella sua fase conclusiva.

Nelle ultime ore il club giallorosso ha sistemato gli ultimi dettagli con l’entourage del giocatore dopo l’incontro decisivo con il direttore sportivo Frederic Massara: proposto all'Atletico Madrid un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe portare l’esborso complessivo intorno ai 20 milioni di euro. Per Raspadori è pronto un contratto importante, con un ingaggio che dovrebbe aggirarsi sui 3,5 milioni a stagione. Il più che probabile arrivo dell'ex Napoli nella capitale potrebbe liberare Tommaso Baldanzi, ai margini per Gasperini e in orbita Fiorentina.