Serie A, 1-1 del Genoa in casa del Milan: viola sempre a -3 dai rossoblù FirenzeViola.it
Redazione FV

Milan-Genoa, posticipo della 19^ giornata di campionato disputatosi questa sera a San Siro, si è concluso sul risultato di 1-1. Un pareggio arrivato grazie alle reti nel primo tempo dell'ex rossonero Lorenzo Colombo, che aveva momentaneamente portato in vantaggio la squadra di De Rossi, e al gol del pareggio, il secondo consecutivo, di Rafael Leao, arrivato al 92'.

Il match poteva poi nuovamente prendere la via di Genova con un rigore assegnato agli ospiti al 95' e calciato alto sopra la traversa da Stanciu. Con questo risultato il Genoa sale a quota 16 punti al quartultimo posto, con la Fiorentina che resta dunque a -3 dalla salvezza.