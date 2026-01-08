Incredibile a Trapani, penalizzazione per squadra di calcio e di basket

Oggi alle 22:20
di Redazione FV
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Il Tribunale federale nazionale della Figc - apprende l'ANSA - ha appena inflitto sette punti di penalizzazione in classifica al Trapani calcio, societa' presieduta da Valerio Antonini, che è anche massimo dirigente e propietario della squadra di basket della societa' siciliana, recentemente penalizzata dalla federpallacanestro. (ANSA).