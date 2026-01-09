Per il sì di Dragusin serve Paratici: il calciatore non è convinto di sposare la causa viola
Capitolo difensore: la Fiorentina in questo mercato invernale cercherà anche un centrale e il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sui profili sondati. Il nome principale resta quello di Radu Dragusin, in forza al Tottenham e già cercato un mese fa salvo incassare un primo 'no' degli Spurs che però, adesso, non si opporrebbero. Casomai bisognerà lavorare sul giocatore. Servirà un’opera di convincimento ben organizzata da parte di Fabio Paratici, che, a proposito, a breve sarà effettivamente un nuovo dirigente viola.
C’è concorrenza e Dragusin non è convinto di volersi trasferire a Firenze per lottare per la salvezza. Tra i nomi accostati alla Viola, scrive il Corriere, ecco Denis Vavro del Wolfsburg, proposto alla Fiorentina nelle scorse settimane. Vedremo su chi si punterà.
