Uscite a centrocampo: stallo per le cessioni di Richardson e Nicolussi Caviglia
FirenzeViola.it
Amir Richardson-Nizza è un'operazione per adesso in stand-by. Questo quanto riporta il Corriere dello Sport, che fa il punto sulle uscite della Fiorentina: il club francese deve prima completare alcune operazioni in uscita, in particolare quella del centrocampista Tom Lochet, prima di poter intervenire sul mercato in entrata.
Per quanto riguarda Hans Nicolussi Caviglia, il giocatore è pronto a fare ritorno al Venezia, proprietario del suo cartellino. Il club lagunare ha respinto la prima proposta del Cagliari per il classe 2000: l’offerta prevedeva 500 mila euro per il prestito oneroso, con un diritto di riscatto fissato tra i 4 e i 5 milioni. I rossoblù sono pronti a tornare alla carica.
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiBrescianini è al Viola Park: ecco le prime immagini in viola del nuovo acquisto della Fiorentina
Le più lette
1 Brescianini fa pensare al 4-3-3. Baldanzi per dare una carta in più davanti, ma serve un centrocampista di sostanza
Copertina
Dagli inviatiBrescianini è al Viola Park: ecco le prime immagini in viola del nuovo acquisto della Fiorentina
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
Lorenzo Di BenedettoIl mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi no
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com