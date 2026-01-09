Uscite a centrocampo: stallo per le cessioni di Richardson e Nicolussi Caviglia

Amir Richardson-Nizza è un'operazione per adesso in stand-by. Questo quanto riporta il Corriere dello Sport, che fa il punto sulle uscite della Fiorentina: il club francese deve prima completare alcune operazioni in uscita, in particolare quella del centrocampista Tom Lochet, prima di poter intervenire sul mercato in entrata.

Per quanto riguarda Hans Nicolussi Caviglia, il giocatore è pronto a fare ritorno al Venezia, proprietario del suo cartellino. Il club lagunare ha respinto la prima proposta del Cagliari per il classe 2000: l’offerta prevedeva 500 mila euro per il prestito oneroso, con un diritto di riscatto fissato tra i 4 e i 5 milioni. I rossoblù sono pronti a tornare alla carica.