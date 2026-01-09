Dagli inviati Brescianini è al Viola Park: ecco le prime immagini in viola del nuovo acquisto della Fiorentina

Ci siamo: Marco Brescianini è arrivato a Firenze e ha fatto il suo ingresso al Viola Park. Il nuovo acquisto della Fiorentina, il secondo di questa sessione di mercato, inizia così la sua nuova avventura. Il calciatore si è presentato ai cancelli del centro sportivo di Bagno a Ripoli per la prima volta oggi attorno alle 11.30, una prima visita guidata nella struttura e il primo dialogo con staff e giocatori, in attesa dell'allenamento odierno.

Ricordiamo che la dirigenza viola ha chiuso l'operazione con l'Atalanta sulla base del prestito oneroso a tre milioni di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di permanenza in Serie A, a 12 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2030 per un ingaggio da un milione netto a stagione.

Ecco le prime immagini di Brescianini in maglia viola, realizzate dagli inviati di FirenzeViola.it.