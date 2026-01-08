La Cremonese si fa rimontare: col Cagliari finisce 2-2, Vardy a segno

La Cremonese si fa rimontare: col Cagliari finisce 2-2, Vardy a segnoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 20:25News
di Redazione FV

Gol ed emozioni allo Zini tra Cremonese e Cagliari, con la sfida che si chiude sul 2-2. Prima frazione dominata dai padroni di casa: Johnsen apre le marcature dopo appena 4 minuti, capitalizzando l’assist di Vardy nato da un errore in uscita di Mina. L’ex Leicester si rende poi protagonista anche del raddoppio, approfittando di un’altra incertezza difensiva del Cagliari, questa volta di Rodriguez.

Nella seconda metà di gara arriva la reazione degli ospiti con Adopo, che accorcia le distanze, prima del pareggio nel finale firmato dal giovanissimo Yael Trepy, all’esordio in Serie A. Nei minuti di recupero Vandeputte va vicino al colpo da tre punti: il suo esterno lambisce il palo e termina fuori.