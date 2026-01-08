La Cremonese si fa rimontare: col Cagliari finisce 2-2, Vardy a segno
FirenzeViola.it
Gol ed emozioni allo Zini tra Cremonese e Cagliari, con la sfida che si chiude sul 2-2. Prima frazione dominata dai padroni di casa: Johnsen apre le marcature dopo appena 4 minuti, capitalizzando l’assist di Vardy nato da un errore in uscita di Mina. L’ex Leicester si rende poi protagonista anche del raddoppio, approfittando di un’altra incertezza difensiva del Cagliari, questa volta di Rodriguez.
Nella seconda metà di gara arriva la reazione degli ospiti con Adopo, che accorcia le distanze, prima del pareggio nel finale firmato dal giovanissimo Yael Trepy, all’esordio in Serie A. Nei minuti di recupero Vandeputte va vicino al colpo da tre punti: il suo esterno lambisce il palo e termina fuori.
Pubblicità
News
Un punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paraticidi Luca Calamai
Le più lette
1 Un punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
Copertina
CalciomercatoCSC Flash: nuovo incontro per Baldanzi. Il Venezia rifiuta la prima offerta per Nicolussi
Lorenzo Di BenedettoIl mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi no
Angelo GiorgettiIl tempo del Paraticismo: forza, scelte dure e fine delle ambiguità. Alzi la voce con i big e sia centrale in un club autorevole, non arrogante. Martinelli in prestito? Finalmente. Lazio incerottata, occasione da non perdere
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com