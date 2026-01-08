Social Gosens: "Dopo due mesi finalmente tornato a lottare con i miei compagni"

Il terzino della Fiorentina Robin Gosens è tornato in campo da titolare contro la Lazio a distanza di due mesi dall'infortunio. Il tedesco ha festeggiato sui social scrivendo: "Oltre due mesi dopo. Finalmente tornato in campo per lottare con i miei compagni. Un punto guadagnato, ma ancora tantissimo da fare". Il giocatore aveva provato a rientrare in campo a dicembre ma aveva avuto una ricaduta, come aveva raccontato Vanoli. Ora l'infortunio è alle spalle e dopo due spezzoni di gara, finalmente ieri è tornato titolare della fascia sinistra.