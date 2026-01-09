Quanti esuberi da piazzare. E anche Ndour può partire: piace a tre club di Serie A

Oltre a presentare Marco Brescianini, secondo colpo della sessione invernale della Fiorentina, la Nazione fa il punto sulle altre piste di mercato dei viola. Innanzitutto le uscite: Mattia Viti è già ai margini del gruppo (non convocato contro la Lazio), rientrerà formalmente al Nizza per poi ripartire, probabilmente per accasarsi alla Sampdoria. Amir Richardson attende segnali dal Nizza, ma non solo: riflettori pure su Cher Ndour (piace a Lecce, Genoa e Verona), oltre che su Christian Kouame. (ri)finito ai margini.

L'attaccante ivoriano pesa in modo significativo sul monte ingaggi (1,8 milioni di euro a stagione) e piace in Spagna (Valencia e Girona si sono informate). Fiorentina che attende proposte anche per Dzeko e Pablo Mari Verso l'addio anche Nicolussi Caviglia, che rientrerà al Venezia per andare (probabilmente) al Cagliari. Sulle entrate: Goretti e Paratici vogliono altri tre colpi, complicato e non poco arrivare a Dragusin, per la difesa quindi da monitorare Coppola, Becao e Diogo Leite (un posticino da riservare anche a De Vrj).