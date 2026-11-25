Toscano difende Vanoli: "Sui viola va fatta un'analisi che esula dal tecnico"
Domenico Toscano prende le difese di Paolo Vanoli. L'allenatore, ex di Reggina e Catania, ha rilasciato oggi un'intervista a TMW in cui si è speso favorevolmente nei confronti del collega che siede sulla panchina della Fiorentina, parlandone così: "Probabilmente va fatta un'analisi a trecentosessanta gradi sulla situazione che esula dalla guida tecnica".
Questa invece la risposta di Toscano in merito al suo futuro personale: "Giro, guardo partite, vado a trovare qualche collega per scambiare qualche idea nuova. Cerco sempre colleghi che possono darmi qualche spunto, qualche idea da poter sviluppare in questo momento che sono lontano dai campi".
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