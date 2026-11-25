FirenzeViola Banchelli: "Vanoli? Bisogna chiedere a Paratici come ha costruito la squadra…"

L'opinione di Giacomo Banchelli sul momento della Fiorentina e sulle responsabilità di questa crisi

"I giocatori ora devono far vedere che c'è attaccamento alla maglia. La piazza si sta rompendo le scatole". Si esprime così Giacomo Banchelli a Radio Firenzeviola. L'ex attaccante si aspetta una reazione immediata contro l'Udinese. "A Monza la fiorentina ha giocato una partita bruttissima, ho visto una squadra senza carattere",

Come suddividere fino a questo momento le responsabilità?

"La squadra chi l'ha fatta? Bisogna chiedere a Paratici come è stata costruita. A centrocampo manca un giocatore di personalità e carisma. Il reparto è leggerino. E' inutile stare a dar colpe a Vanoli, la squadra l'ha costruita il ds e occorre chiedere a lui. Davanti la Fiorentina non è male ma a metà campo e dietro è in difficoltà. Soprattutto i due centrali fanno fatica. Ripeto, serve un centrocampista di peso, che corre e fa legna".

Pellegrino e Beto come li giudica?

"L'argentino qualche gol l'ha fatto, Beto ha bisogno di giocare per 90 minuti varie volte per entrare in condizione. E se gioca Beto non gioca Pellegrino, ma non è lì il problema della Fiorentina. A gennaio serve un centrocampista forte, di gamba e di forza fisica. Uno o addirittura due. Ci vuole gente di personalità".

Da Vanoli era lecito attendersi di più?

"Pensavo che a Monza la Fiorentina vincesse. Ora non so se Vanoli ha la soluzione. Speriamo nella svolta con l'Udinese".