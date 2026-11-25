FirenzeViola Prandelli sicuro: "Perché andare in ritiro? Ora serviva stare vicino ai tifosi"

L'ex ct della Nazionale e tecnico della Fiorentina analizza le difficoltà attuali della squadra di Vanoli e non è d'accordo sulla scelta di andare in ritiro

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, è presente stasera alla cena organizzata dal Viola Club Firenze 2005-Celeste Pin, per presentare l'Associazione intitolata proprio al compianto difensore viola scomparso un anno fa. Proprio l'ex tecnico si è espresso così, ai media presenti, sul ricordo di Pin e sulle difficoltà attuali della squadra di Vanoli: "È sempre molto bello ed emozionante. Celeste era un ragazzo che riusciva ad aggregare le persone. Mi ricordo che ogni tanto organizzava qualcosa e c'era sempre interesse. Aveva anche questa capacità di analizzare le partite in maniera particolare: finiva sempre con frasi propositive e positive. Lo ricordiamo sempre con grande affetto".

È stato definito molto più fiorentino di tanti fiorentini. Anche lei, in qualche modo, lo è.

"Non so se merito questo riconoscimento, cerco semplicemente di essere me stesso. Però Firenze, per capirla, bisogna amarla. Poi tutto il resto viene da sé".

Come vive un fiorentino come Cesare Prandelli questo ennesimo momento difficile della Fiorentina?

"Mi sono arrabbiato in questi due giorni, veramente. Però non voglio fare battute, perché stiamo festeggiando e ricordando un nostro compagno, un ex giocatore importante della Fiorentina. Una cosa però la voglio dire: io non avrei mandato i giocatori in ritiro, li avrei portati a stare vicino alla gente e ai tifosi, per capire cosa significa la Fiorentina".

In questo momento manca anche comunicazione tra la società, la città e i tifosi?

"Questo è un argomento molto delicato. Non sono mai entrato nelle dinamiche di una società. Una città strutturata dovrebbe avere un riferimento costante e una strategia di comunicazione. Probabilmente lo fanno, probabilmente è così. Chiaramente, quando non vinci, tutto diventa più complicato. Sono sincero, mi trovo in difficoltà perché non vorrei dire tante cose. Non cerco nulla, personalmente, e questo deve essere chiaro. Non voglio niente, però amo la Fiorentina e mi piacerebbe poter dare qualche suggerimento ogni tanto, come in questo caso. Secondo il mio punto di vista, una settimana come questa devi viverla vicino alla gente: non devi avere paura dei tifosi. La gente ama la Fiorentina anche nei momenti di difficoltà e, stando insieme, si possono risolvere tanti problemi. Quando sei da solo, invece, è molto più complicato".

Ha paura per questa Fiorentina?

"La paura no, perché anche l'anno scorso eravamo preoccupati e impauriti, poi le cose sono andate diversamente. Però bisogna stare molto attenti".