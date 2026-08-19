Le designazioni arbitrali della prima giornata di Serie A: l'Inter affidata a Marinelli

Le designazioni arbitrali della prima giornata di Serie A: l'Inter affidata a MarinelliFirenzeViola.it
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 13:00News
di Redazione FV

Sono ufficiali le designazioni arbitrali della prima giornata di campionato di Serie A. La Fiorentina verrà diretta dal signor Marcenaro di Genova, mentre tra le partite più interessanti Bologna-Lazio è stata affidata a Maresca mentre l'Inter campione d'Italia in carica verrà diretta contro il Monza da Marinelli

Ecco tutte le designazioni per la prima giornata di Serie A: 

INTER – MONZA     Sabato 22/08 h. 18.30

MARINELLI

DI GIOIA – PALERMO

IV:      DI MARCO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MARINI

UDINESE – COMO      Sabato 22/08 h. 18.30

ARENA

MONDIN – LAUDATO

IV:      CHIFFI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      RUTELLA

GENOA – NAPOLI     Sabato 22/08 h. 20.45

DI BELLO

ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV:       MANGANIELLO

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       COSSO

PARMA – CAGLIARI    Sabato 22/08 h. 20.45

PERENZONI

MASTRODONATO – POLITI

IV:     DOVERI

VAR:      DIONISI

AVAR:     PEZZUTO

FROSINONE – JUVENTUS    h. 18.30

AYROLDI

ROSSI L. – MORO

IV:      MARIANI

VAR:     MARINI

AVAR:    PICCININI

VENEZIA – LECCE     h. 18.30

RAPUANO

TRINCHIERI – CECCON

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     GHERSINI

AVAR:      ABISSO

ATALANTA – SASSUOLO    h. 20.45

CREZZINI

MELI – FONTEMURATO

IV:     PAIRETTO

VAR:     GIUA

AVAR:     MAGGIONI

TORINO – MILAN     h. 20.45

ZUFFERLI (foto)

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV:     MASSA

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       SANTORO

BOLOGNA – LAZIO      Lunedì 24/08 h. 18.30

MARESCA F.

CECCONI - BIANCHINI

IV:       FELICIANI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      MASSIMI

ROMA – FIORENTINA    Lunedì 24/08 h. 20.45

MARCENARO

LO CICERO – ROSSI C.

IV:     FABBRI

VAR:    ABISSO

AVAR:      GIUA