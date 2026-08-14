Torino, Fortini resta una prima scelta. Ma la Fiorentina lo valuta il doppio dei granata

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Niccolò Fortini resta molto corteggiato dal Torino. Rimane però ampia la forbice tra la valutazione dei granata e la richiesta dei viola

Il Torino continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra e tra i profili monitorati con maggiore attenzione c’è quello di Niccolò Fortini. Il classe 2006 potrebbe diventare un obiettivo prioritario dei granata nel caso in cui Alessio Cacciamani dovesse lasciare il club. Si tratta di un esterno particolarmente duttile, in grado di giocare su entrambe le corsie, che ha già accumulato esperienza in Serie B con la Juve Stabia: nella stagione precedente ha collezionato 26 presenze, 2 gol e 4 assist. A Firenze, invece, nell’ultima annata ha trovato meno spazio, chiudendo il campionato con 16 presenze.

La distanza col Torino

Il futuro di Fortini è legato anche alla sua situazione contrattuale. Il giocatore è infatti legato alla Fiorentina fino al 2027 e i discorsi per il rinnovo non hanno portato finora a un accordo. Il Torino ha già avuto contatti con il club viola e sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 5 milioni di euro, mentre la Fiorentina valuta il proprio esterno intorno ai 10 milioni. Una distanza importante tra domanda e offerta, con i granata che continuano comunque a seguire la situazione, nella speranza che con l’avvicinarsi della chiusura del mercato la richiesta viola possa abbassarsi. A riportarlo è Tuttosport.