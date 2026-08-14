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Entusiasmo Mastantuono: oggi i 19 anni, gli auguri del club e l'affetto dei tifosi
FirenzeViola.it
Franco Mastantuono ha portato a Firenze un entusiasmo enorme. Il sentimento in favore della Fiorentina è ripartito alla grande già nel corso della prima parte dell'estate, ma l'arrivo del talento argentino ha accesso ulteriormente il popolo viola che non vede l'ora di vederlo all'opera col giglio cucito sul petto.
Intanto, proprio oggi, nel giorno del debutto della squadra di Grosso in Coppa Italia, il classe 2007 compie gli anni e nel consueto post Instagram della Fiorentina dilagano i messaggi d'affetto nei suoi confronti. Mastantuono spegne oggi 19 candeline e il pubblico fiorentino è in fermento all'idea di vederlo in campo con De Gea e compagni. Ecco l'immagine pubblicata sui social:
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