Social Pellegrino è viola, il saluto al Parma: "Un privilegio averne fatto parte"

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Il nuovo attaccante viola ha salutato la sua ex squadra con un lungo messaggio su Instagram

Mateo Pellegrino è da ieri ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ex centravanti del Parma è a tutti gli effetti un calciatore viola e nelle scorse ore ha dato il proprio saluto personale ai suoi ex compagni e a tutto il mondo ducale, con questo messaggio sui social network:

"Grazie, Parma.



Oggi è arrivato il momento di salutare quella che, in questo ultimo periodo, è stata la mia casa. È difficile trovare un luogo e sentirsi parte di esso in così poco tempo. Fin dal primo giorno, sia io che la mia famiglia ci siamo sentiti accolti, rispettati e circondati da un affetto che porteremo sempre con noi.



Me ne vado a testa alta, con la consapevolezza di aver dato tutto me stesso, ogni giorno e in ogni momento, per questa maglia e per questa città.

Porto con me una profonda gratitudine verso i miei compagni, lo staff tecnico, tutte le persone che ho incontrato lungo questo meraviglioso percorso e, soprattutto, verso i tifosi. Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato fin dal primo giorno e per esserci stati sempre, nei momenti belli e in quelli più difficili.Ho vissuto emozioni e gioie che porterò per sempre nel cuore, così come ho attraversato momenti più complicati che mi hanno fatto crescere. Ma una cosa è certa: un pezzo del mio cuore rimarrà per sempre a Parma.Grazie Parma, per avermi fatto sentire a casa.Grazie per avermi permesso di indossare questa maglia e di essere parte della tua storia.Sono stato, sono e sarò sempre un privilegiato per aver fatto parte di questa grande famiglia".