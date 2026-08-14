Anche Francesco Totti parteciperà alla partita contro la Fiorentina All Stars

Anche Francesco Totti parteciperà alla partita contro la Fiorentina All StarsFirenzeViola.it
Oggi alle 13:13News
di Redazione FV

Ci sarà anche Francesco Totti nella squadra convocata per le Legends che giocheranno contro la squadra della Fiorentina All Stars prevista per mercoledì 2 settembre alle ore 20 presso lo stadio Franchi. Lo storico capitano giallorosso ha risposto alla 'convocazione' di Operazione Nostalgia, inserendolo dunque nella squadra che affronterà i migliori giocatori della storia della Fiorentina nell'amichevole organizzata per i festeggiamenti del Centenario viola.