Anche Francesco Totti parteciperà alla partita contro la Fiorentina All Stars
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Ci sarà anche Francesco Totti nella squadra convocata per le Legends che giocheranno contro la squadra della Fiorentina All Stars prevista per mercoledì 2 settembre alle ore 20 presso lo stadio Franchi. Lo storico capitano giallorosso ha risposto alla 'convocazione' di Operazione Nostalgia, inserendolo dunque nella squadra che affronterà i migliori giocatori della storia della Fiorentina nell'amichevole organizzata per i festeggiamenti del Centenario viola.
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