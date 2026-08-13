I precedenti viola con l'arbitro di Coppa Italia, Gianluca Manganiello

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Ad arbitrare l’incontro di Coppa Italia Fiorentina-Benevento (domani sera al Franchi, ore 21.15) sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Per il fischietto torinese è la dodicesima volta in carriera che arbitra la Fiorentina, per la quale il bilancio è di 5 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta.

Nella passata stagione, Manganiello ha diretto un solo incontro della Fiorentina: il pareggio a reti bianche nel derby toscano contro il Pisa. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Matteo Passeri e Matteo Lauri, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Alessandro Silvestri. In sala VAR ci sarà Aleandro Di Paolo affiancato da Ivano Pezzuto.