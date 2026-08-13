Milan, summit Cardinale-Amorim: i primi nomi dei giocatori fuori dal progetto
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Il Milan pianifica il proprio futuro: dopo il meeting tra Gerry Cardinale, arrivato nelle scorse ore a Milanello, e Ruben Amorim, alla presenza anche di altre figure societarie come Almstadt e Gardiner, circolano i primi nomi che non faranno parte del progetto dell'allenatore, come sottolinea Sky Sport. Dopo un mese di lavoro con la squadra, Amorim ha fatto le proprie valutazioni: Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku sono i primi giocatori che non lo hanno convinto. Ma a questi potrebbero aggiungersi anche altri nomi.
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